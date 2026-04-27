Волгоградка показала, как вырастить шикарный салат из остатков магазинного

Волгоградская дачница Наталья Остроухова не первый год делится, как собрать роскошный урожай всего с двух соток земли. Накануне она показала, как выращивает шикарный салат из остатков магазинного, которые все остальные просто выбрасывают в мусорку.
Волгоградка рассказывает: этим способом она пользуется уже несколько лет, и очень им довольна. На видео она показывает результат, которому можно только позавидовать.
Дачница не пользуется семенами. Весь купленный в марте в магазине салат в горшочках она привозит в теплицу, разделяет его на отдельные корешки и высаживает по краю будущей грядки с помидорами на расстоянии около 10 сантиметров.
«Такой салат отлично укореняется. И примерно через месяц или немного больше можно будет собирать урожай», — уверяет автор канала «Дачница на Волге Наталья».
Те, у кого нет дач, могут попробовать вырастить такой салат на подоконниках.
Ранее юрист назвала растения, которые точно не стоит разводить на дачном участке — за них дачникам грозит уголовное наказание.
Видео: vk.com/dachnitsanavolgenatalya.