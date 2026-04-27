Волгоградка показала, как вырастить шикарный салат из остатков магазинного

Все остальные просто выбрасывают в мусорку то, из чего дачница собирает урожай, которому можно только позавидовать..

Волгоградская дачница Наталья Остроухова не первый год делится, как собрать роскошный урожай всего с двух соток земли. Накануне она показала, как выращивает шикарный салат из остатков магазинного, которые все остальные просто выбрасывают в мусорку.

Волгоградка рассказывает: этим способом она пользуется уже несколько лет, и очень им довольна. На видео она показывает результат, которому можно только позавидовать.

Дачница не пользуется семенами. Весь купленный в марте в магазине салат в горшочках она привозит в теплицу, разделяет его на отдельные корешки и высаживает по краю будущей грядки с помидорами на расстоянии около 10 сантиметров.

«Такой салат отлично укореняется. И примерно через месяц или немного больше можно будет собирать урожай», — уверяет автор канала «Дачница на Волге Наталья».

Те, у кого нет дач, могут попробовать вырастить такой салат на подоконниках. И поделиться результатами с «АиФ-Волгоград» в «ВК», «ОК», Telegram или «Макс».

Ранее юрист назвала растения, которые точно не стоит разводить на дачном участке — за них дачникам грозит уголовное наказание.

Видео: vk.com/dachnitsanavolgenatalya.