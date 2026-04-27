В Калининградской области начали работу «горячие линии» по вопросам инфекций, передающихся клещами

Звонить с вопросами можно до 10 мая.

В Калининградской области с 27 апреля по 10 мая работает «горячая линия» по вопросам инфекций, передающихся клещами. Об этом сообщает областной Роспотребнадзор.

Телефоны в Калининграде: 8 (4012) 53−84−36, 57−03−32, 53−63−85. По ним специалисты ответят на актуальные вопросы. Например, расскажут, что делать и куда обращаться, если клещ укусил, где сделать прививку, где найти лабораторию для сдачи кровососа и пр.

В городах области линии тоже будут работать:

— в Немане 8 (40162) 2−35−58;

— в Зеленоградске 8 (40150) 3−29−59, 3−16−74;

— в Гусеве 8 (40143) 3−27−66, 3−48−31, 3−35−23;

— в Черняховске 8 (40141) 3−47−77, 3−46−55;

— в Багратионовске 8 (40156) 3−20−03, 3−33−28;

— в г. Советске 8 (40161) 3−56−43;

— в Гурьевске 8 (4015) 3−10−66, 3−10−67.

На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора — 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
