Волгоградский губернатор поставил задачи по развитию туризма

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел совещание о подготовке к празднованию Дня Победы и развитии туризма.
В ближайшее время будет утвержден план основных мероприятий по Дню Победы. Всю организационную работу завершат к 1 мая.
При этом особое внимание уделяется вопросам обеспечения комплексной безопасности жителей и тысяч гостей Волгоградской области, которые, по традиции, посещают регион в эти дни. Поток приезжих растет год от года.
«В 2025 году Волгоградскую область посетили более двух миллионов человек. Объективно можно отметить, что мы вышли на показатели туристического потока советского времени. И в целом, несмотря на определенные трудности современного периода развития, рост туристического потока в регионе имеет положительную динамику», — сказал Андрей Бочаров.
Губернатор обратил внимание на необходимость дальнейшего развития туристической инфраструктуры, активного информирования жителей разных регионов России и иностранцев о возможностях отдыха, которые предлагает Волгоградская область.
«В плановом порядке необходимо продолжать реализацию наших флагманских проектов в сфере туризма, а также решение вопросов создания инновационного историко-культурного туристического комплекса на острове Сарпинский и развития Центра военно-патриотического воспитания “Юный ястреб”, — добавил Бочаров. — Отдельно обращаю внимание руководителей органов власти, глав муниципальных образований Волгоградской области: поиск резервов повышения туристической привлекательности территорий является неотъемлемой задачей обеспечения социально-экономического развития, улучшения делового климата, источником дополнительных поступлений в разные уровни бюджетов и стимулирования развития предпринимательской деятельности. Прошу руководителей профильных органов исполнительной власти региона и дальше оказывать нашим муниципальным образованиям содействие в этой работе».