В Ростовской области назвали самые популярные имена девочек. Об этом сообщает ЗАГС Ростовской области. Одну из девочек назвали Джума. Это женская форма арабского мужского имени, которое переводится как «пятница» — день, почитаемый как священный во многих мусульманских странах. Другая семья остановилась на имени Эдита. Считается, что оно восходит к древнеанглийским корням и связано с латинским словом, означающим «возвышенная» или «высокая». В реестре также появилась Ариэлла — женский вариант еврейского имени Ариэль, что переводится как «Божий лев». А имя Лилиана, вероятно, отсылает к английскому слову, обозначающему лилию.