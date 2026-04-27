КС запретил отказывать матерям в пенсии из-за рожденных за рубежом детей

Конституционный суд защитил право на досрочную страховую пенсию по старости для многодетных матерей — гражданок России, родивших и воспитавших троих и более детей за пределами страны.
КС проверял конституционность нормы закона «О страховых пенсиях», допускавшей неоднозначное толкование при назначении выплат. Поводом для рассмотрения стала жалоба Елены Ростовой, которой территориальный орган Социального фонда отказал в досрочной пенсии, сославшись на отсутствие правовых оснований учитывать рождение и воспитание детей за пределами России.
Как следует из материалов дела, заявительница родилась на территории Казахской ССР, позднее проживала в Узбекистане, где в конце 1980-х — начале 1990-х годов родила троих детей. Российское гражданство она получила после распада СССР. Обратившись в 2024 году за досрочной пенсией по достижении 57 лет и при наличии необходимого страхового стажа, она получила отказ. В фонде ей сообщили, что после прекращения действия соглашения 1992 года о гарантиях гражданам государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения такие периоды не подлежат зачету. Соглашение перестало действовать в 2022 году.
Суды общей юрисдикции впоследствии поддержали эту позицию и признали отказ правомерным. В конституционной жалобе Елена Ростова настаивала, что спорная норма фактически вводит дополнительный критерий, место рождения детей, который прямо не предусмотрен законом и приводит к неравному обращению с многодетными матерями. Заявительница полагает, что это противоречит конституционным гарантиям социальной защиты, а также положениям о поддержке семьи, материнства и детства, поскольку лишает часть граждан предусмотренной льготы по формальному признаку.
Конституционный суд, рассмотрев жалобу Ростовой, подтвердил, что законодатель вправе устанавливать условия назначения пенсий, включая досрочные основания, однако такие условия должны соответствовать целям социальной политики России. КС подчеркнул, что снижение пенсионного возраста для многодетных матерей — это форма признания их вклада в демографическое развитие страны и дополнительная мера социальной поддержки. При этом сама по себе территория рождения и воспитания детей не может иметь решающего значения, если мать и дети на момент обращения обладают российским гражданством. КС указал на сложившуюся правоприменительную практику, при которой территориальные органы фонда отказывали в досрочной пенсии женщинам в ситуации, аналогичной Ростовой, а судебная практика оставалась противоречивой.
Суд допустил, что такие отказы могли быть связаны с опасениями злоупотреблений, однако признал этот аргумент несостоятельным, если правовая связь детей с Россией подтверждена. В итоге Конституционный суд признал оспариваемую норму соответствующей Конституции, но дал ее обязательное толкование: она не может служить основанием для отказа в досрочной пенсии многодетным матерям-гражданкам России только из-за того, что их дети были рождены за пределами страны. Иное толкование, указал КС, нарушало бы принцип равенства и ставило бы граждан в неравное положение по критерию, не предусмотренному законом.
КС также отметил, что его позиция не распространяется на случаи, прямо урегулированные международными договорами России в сфере пенсионного обеспечения. Дело Ростовой, как и аналогичные споры, подлежит пересмотру, если отсутствуют другие юридические препятствия, заключил Конституционный суд.