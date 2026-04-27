КС запретил отказывать матерям в пенсии из-за рожденных за рубежом детей

Суд допустил, что такие отказы могли быть связаны с опасениями злоупотреблений, однако признал этот аргумент несостоятельным, если правовая связь детей с Россией подтверждена. В итоге Конституционный суд признал оспариваемую норму соответствующей Конституции, но дал ее обязательное толкование: она не может служить основанием для отказа в досрочной пенсии многодетным матерям-гражданкам России только из-за того, что их дети были рождены за пределами страны. Иное толкование, указал КС, нарушало бы принцип равенства и ставило бы граждан в неравное положение по критерию, не предусмотренному законом.