Энергоблок № 1 Ростовской АЭС планируют модернизировать до 2030 года

«Росатом» дал положительное заключение Ростовской атомной электростанции на проведение модернизации энергоблока № 1. Об этом сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на заместителя главного инженера по инженерной поддержке и модернизации Ростовской АЭС Романа Торова.
По словам господина Торова, часть работ на объекте проведут до 27 июня текущего года. Стоимость работ не уточняется. «В частности будет модернизировано фильтровальное оборудование, проведена замена армоканатов в защитной оболочке реакторного отделения. Модернизация охватит насосные агрегаты циркуляционной воды. Значительный объем работ будет выполнен в рамках замены оборудования управляющей системы безопасности по технологическим параметрам и системы аварийного электроснабжения первого канала системы безопасности», — цитирует издание слова Романа Торова.