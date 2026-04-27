Парад, «Бессмертный полк» и салют: как в Казани отпразднуют День Победы?

В Казани 9 мая ожидается насыщенная праздничная программа, посвященная Дню Победы. Город готовится принять памятные мероприятия, парад казанского гарнизона, шествие «Бессмертного полка», выступления артистов, патриотические акции и фейерверк над Казанкой. Об этих планах рассказал Азат Абзалов, заместитель руководителя исполкома города, на еженедельном деловом совещании.
Торжества стартуют с возложения цветов на Архангельском и Арском кладбищах. В Парке Победы церемонии пройдут у Вечного огня, у мемориалов, посвященных труженикам тыла, матерям и вдовам, советскому солдату, а также на месте будущего памятника участникам специальной военной операции.
Центральной площадкой праздничных событий станет площадь Тысячелетия. Здесь в 10:00 начнется военный парад с участием военнослужащих, курсантов, ветеранов и студентов военных учебных заведений. После парада состоится театрализованное представление, отражающее вклад Казани и Татарстана в общую Победу.
Днем программа продолжится в Парке Победы. Горожан ждет ставший уже традиционным парад старшеклассников при участии юнармейцев и кадетов, гала-концерт детского фестиваля «Фанфары Победы» и творческие мастер-классы.
Ключевым событием дня станет шествие «Бессмертного полка». Сбор участников начнется в 12:00 на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого, а старт колонны намечен на 15:00. Маршрут пройдет по улицам Карла Маркса, Лобачевского и Кремлевской, завершившись на площади Тысячелетия.
Праздничные мероприятия также развернутся на территории Казанского Кремля. У мечети Кул-Шариф пройдут акция «Вальс Победы», будет работать полевая кухня и открыта «Стена героев». Вечером во дворе Присутственных мест представят музыкально-хореографическую постановку «Домой с Победой».
На улице Баумана организована программа «Этот день мы приближали как могли», воссоздающая атмосферу военных лет и рассказывающая о вкладе предприятий города в Победу.
Вечерняя программа на площади Тысячелетия стартует в 19:00. В ней примут участие известные артисты, молодежные ансамбли и сводный хор Казани в рамках проекта «Поющая Казань». Кульминацией празднования станет фейерверк над рекой Казанкой в 22:00.
Кроме того, в преддверии 81-й годовщины Победы в Казани пройдут различные патриотические мероприятия, включая уроки мужества, вахты памяти, памятные акции в образовательных и культурных учреждениях. Акция «Трамвай Победы» пройдет 7 и 8 мая, а 16 мая в жилом массиве Чебакса состоится военно-историческая реконструкция «Бой после Победы».