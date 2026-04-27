Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области отремонтируют 500 километров дорог опорной сети России

Специалисты обновят в том числе трассу на Ольхоне и мост через реку Якурим.

Ремонт 500 км дорог, входящих в опорную сеть России, проведут в Иркутской области до 2030 года в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«Впереди еще очень много большой работы. К 2030 году до нормативного состояния нам необходимо привести 500 километров дорог, входящих в опорную сеть России, в том числе в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. Мы плотно работаем с Федеральным дорожным агентством. Есть результат. Масштабные дорожные объекты Иркутской области включены в федеральную программу», — рассказал Кобзев.

Например, планируется реконструировать дорогу на острове Ольхон, мост через реку Якурим в Усть-Куте на федеральной автодороге А-331 «Вилюй», транспортную развязку в Заларинском районе на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Также специалисты построят обход села Шерагул с путепроводом над железной дорогой в Тулунском районе.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.