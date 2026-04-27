В Красноярском крае участникам СВО доступен цифровой сервис «Меры поддержки для защитников Отечества»

На портале «Госуслуги» для упрощения доступа к информации и получению государственной помощи для ветеранов боевых действий, членов их семей и других категорий граждан, нуждающихся в особой поддержке, действует удобный цифровой сервис «Меры поддержки для защитников Отечества». С помощью цифрового сервиса каждый защитник Отечества и его близкие могут получить полную информацию о доступных федеральных мерах социальной поддержки. Портал «Госуслуги» стал единым окном, где собраны сведения о льготах, компенсациях, субсидиях и других видах помощи, предусмотренных законодательством России. Новый сервис включает в себя полный перечень мер поддержки и подробное описание всех федеральных программ и услуг, доступных для ветеранов и их семей. Данные об этих мерах постоянно актуализируются. Нужную информацию можно быстро найти по категориям, жизненным ситуациям и видам поддержки. На некоторые из видов помощи заявление можно подать в электронном виде. Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на портал «Госуслуги», выбрать раздел «Жизненные ситуации» или воспользоваться поиском по ключевым словам — «Меры поддержки для защитников Отечества». Помимо федеральных мер поддержки в Красноярском крае для участников СВО и членов их семей действуют порядка 40 региональных льгот и выплат. Полный их перечень размещен на портале www.krskstate.ru/svo, а также на сайте нашего министерства www.szn24.ru. В рамках проекта «Государство для людей» в настоящее время идет работа по созданию аналогичного цифрового сервиса, который будет размещен на краевом портале «Госуслуги» и в котором будет собрана вся информация по региональным мерам поддержки. Это позволит своевременно получать информацию о положенных льготах и мерах поддержки, а также упростит процесс их оформления. В качестве упрощения обращения за мерами поддержки на портале «Единая карта жителя Красноярского края» в 2025 году был запущен цифровой сервис «Социальный кодекс». Сервис представляет собой единый агрегатор, где собраны и постоянно обновляются все действующие в регионе меры государственной поддержки населения. Встроенные фильтры и критерии, учитывающие индивидуальные особенности граждан, позволяют в кратчайшие сроки находить необходимую информацию о льготах, выплатах и услугах. Для удобства пользователей сведения сгруппированы по жизненным ситуациям, включая отдельные разделы для семей с детьми и для участников специальной военной операции и их близких.