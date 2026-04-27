Белорусский невролог сказала, как быстро снять приступ тревоги

Белорусский невролог Алена Рудская рассказала в своем TikTok, как быстро снять приступ тревоги.
Врач обратила внимание на то, что приступ тревоги или панических атак может сопровождаться рядом неприятных симптомов. Человека охватывает необъяснимое чувство страха, возникает быстрое сердцебиение, может не хватать воздуха и кружится голова. Порой к неприятным симптомам еще добавляются тошнота и повышенное потоотделение.
Когда охватила внезапная паника, быстро успокоить нервы можно, если съесть что-то кислое, например, лимон или кислый мармелад. Так как при поедании кислого у человека возбуждаются вкусовые рецепторы и блуждающий нерв, то внимание с тревожных мыслей сразу переключается на реальные телесные ощущения.
— В итоге происходит запуск механизма саморегуляции, снижение пульса, расслабление мышц, нервная и сердечно-сосудистая системы стабилизируются, — констатировала невролог.
