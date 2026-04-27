Нижегородский облсуд дал «вору в законе» Звиаду Озманяну 11 лет колонии

Нижегородский областной суд вынес приговор Звиаду Озманяну, которого обвиняли в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
Обвиняемый отбывал наказание в исправительных учреждениях области за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Установлено, что в это время заключенный занял высшее положение в преступной иерархии — «вор в законе».
Свой криминальный статус Звиад Озманян использовал с февраля 2014 по июль 2024 года. Он контролировал соблюдение установленных правил и порядков в колонии, а также наделял других осужденных соответствующими полномочиями. Обвиняемый курировал распространение запрещенных предметов по территории учреждения, а также пополнение неформальной казны. Вместе с этим Звиад Озманян распределял деньги преступного сообщества.
«Вора в законе» приговорили к лишению свободы на срок 11 лет и 1 день. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.
Ранее мы писали, что в Нижегородской области задержали «вора в законе», который открыл нелегальное казино.