Программы укрепления здоровья сотрудников оценили в Нижегородской области

В Нижегородской области подвели итоги работы регионального проекта «Укрепление здоровья на рабочем месте», который реализуется с 2019 года. Его главные направления -выполнение корпоративных программ по оздоровлению населения, информирование жителей о принципах ЗОЖ и факторах риска хронических заболеваний.
Между минздравом региона и работодателями на сегодняшний день заключено 45 соглашений о сохранении и укреплении здоровья сотрудников. Генеральным партнером в реализации этих программ выступает областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики. За эти годы специалисты центра провели более 6,3 тысячи мероприятий, охватив около 2,4 миллиона рабочих и служащих.
Итоги 2025 года показывают, что такой подход работает: свыше тысячи человек отказались от курения, обострение хронических заболеваний снизилось на 13 процентов, а доля тех, кто начал регулярно заниматься умеренной физической активностью, выросла на 20 процентов.
Лучшей корпоративной практикой признана программа компании «Атомстройэкспорт» из дивизиона «Росатома». Здесь трудятся свыше 3,4 тысячи человек, а сама работа связана с шумом, запыленностью и другими профессиональными рисками. К этому добавлялись типичные проблемы: курение, нехватка овощей и фруктов в рационе, избыток соли и низкая посещаемость профилактических осмотров. Отталкиваясь именно от этих факторов, специалисты центра выстроили план оздоровления.
Дважды в месяц для сотрудников проводили лекции, психологические тренинги и спортивные вебинары. За год прошло 72 таких мероприятия, которые охватили более 151 тысячи человек. В дополнение к очным встречам организовали рассылку почти 150 тысяч информационных материалов, запустили трансляцию социальных роликов, а на внутреннем портале компании появился раздел «Здоровье» с рекомендациями по профилактике заболеваний. Благодаря отдельной договоренности с медучреждениями диспансеризацию и профосмотры работники могли пройти всего за два часа.
По итогам программы двое сотрудников полностью отказались от курения, еще 15 стали выкуривать вдвое меньше сигарет, четыре процента коллектива начали регулярно посещать ФОК, а диспансеризацию и профосмотры прошли более 75 процентов работников. Количество выданных больничных листов при этом сократилось на восемь процентов.