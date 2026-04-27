Воробьев предупредил о временных отключениях света в Подмосковье

Жители Подмосковья из-за непогоды столкнулись с временнымм отключениямм электроснабжения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале.
«Все аварийные и коммунальные службы уже переведены на усиленный режим и работают на местах. Ход восстановительных работ на моем личном контроле», — написал Воробьев.
Он отметил, что в ликвидации последствий непогоды принимают участие 120 бригад электриков и 22 бригады лесного хозяйства для расчистки просек и опиловки деревьев. 100 бригад МЧС, около 300 человек, находятся в режиме готовности.
Самая сложная обстановка, по словам Воробьева, сохраняется в Раменском округе, Домодедово, Дмитровском и Чехове. В эти районы отправлены дополнительные бригады.
Погода в столичном регионе ухудшилась во второй половине воскресенья, 26 апреля. В столице и области начался снегопад. Причиной непогоды, по данным синоптиков, стал глубокий балтийский циклон, центр которого сместился на север европейской части России. На фоне прохождения циклона возможно снижение атмосферного давления.
Мэр Москвы Сергей Собянин предупреждал, что в столице в течение всего дня ожидается сильный мокрый снег с дождем и ветер с порывами до 23 м/c.
Гидрометцентр прогнозирует, что 28 апреля осадки в виде мокрого снега продолжатся. Температура воздуха не изменится. Снег ожидается и 29 апреля, в этот день температура составит от 4 до 6 градусов тепла.
