Из Воронежской области экспортировали 43,5 тыс. т продукции животноводства

Объем экспорта продукции животноводства из Воронежской области с начала года составил 43,5 тыс. т. Поддержку в выходе на зарубежные рынки предприятиям оказывают по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Основными покупателями этого года стали Азербайджан, Узбекистан и Китай. Основную часть экспорта традиционно составляют молочные товары, корма и кормовые добавки. Например, продажи молочной продукции увеличились на 22% по сравнению с 2025 годом. В 2026-м из региона отправили 4,5 тыс. т. Кроме того, экспортировано 1054 т мяса и мясной продукции: свинины и свиных субпродуктов — 170 т, птицы и субпродуктов птицы — 456 т, говядины и говяжьих субпродуктов — 20 т, а также колбасных изделий — 409 т.
«На сегодняшний день в реестр экспортеров включены 74 предприятия Воронежской области, аттестованных на экспорт продукции в 70 стран мира. Фактически экспорт осуществляется 31 предприятием в 30 стран», — отметил директор Воронежского центра информационного обеспечения АПК Иван Подгорнов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.