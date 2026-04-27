К 11 годам колонии приговорили Звиада Озманяна в Нижнем Новгороде

Криминальный авторитет признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, несмотря на его заявления об отказе от статуса.

К 11 годам и 1 дню лишения свободы в колонии особого режима приговорили Звиада Озманяна, известного в криминальном мире как «Звиад Тбилисский». Об этом сообщил «Коммерсантъ», уточнив, что подсудимый признан виновным по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.

По версии следствия, с 2019 по 2024 год Озманян контролировал исправительные учреждения Нижнего Новгорода, распоряжался «общаком» и назначал «положенцев». Гособвинение запрашивало для него более суровое наказание — 14 лет лишения свободы, однако суд ограничился меньшим сроком.

Сам Озманян вину не признал, утверждая, что еще в 2019 году официально уведомил ФСИН об отказе от воровского статуса. Защита настаивала на полном оправдании, заявляя об отсутствии состава преступления и ложных показаниях свидетелей, но суд счел доводы обвинения более убедительными.