Компании Дона могут получить субсидию на развитие туристской инфраструктуры

Предприниматели Ростовской области могут получить субсидии на развитие туристской инфраструктуры при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Минэкономразвития региона проводит конкурсный отбор, в котором могут принять участие как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Субсидию можно направить на обустройство пляжей, кемпингов, нестационарных причалов и приобретение необходимого туристского оборудования. При этом половину стоимости от реализации проекта необходимо софинансировать за счет собственных средств.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.