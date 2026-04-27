Путешествие по краю станет еще более доступным для ветеранов СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» и Агентство по туризму Красноярского края заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали руководители ведомств.
Цель соглашения — развитие туристической отрасли региона и предоставление участникам специальной военной операции и их семьям возможности участвовать в туристических программах.
В рамках совместной работы планируется проведение экскурсий по историческим и культурным достопримечательностям Красноярского края, а также создание доступных туристических продуктов с акцентом на культурно-образовательные аспекты.
«Совместное сотрудничество — значимый шагом в развитии социально ориентированного туризма, делая путешествия по региону более доступными и важными для граждан», — отметили в пресс-службе регионального Фонда «Защитники Отечества».