Тюменский округ в Тюменской области присоединится акции «Вода России»

Субботники пройдут на берегах водоемов Тюменского округа в Тюменской области во время акции «Вода России», которая проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в управлении по спорту и молодежной политике местной администрации.
Так, планируется очистить берега рек, озер и других водоемов в поселках Винзили, Андреевский, Боровский, селах Муллаши, Каскара, Леваши, деревнях Черная речка, Большие Акияры и в других населенных пунктах. Присоединиться к мероприятиям может любой желающий. План-график акции в районе размещен во вкладке «Экологические мероприятия, акции» на официальном сайте Тюменского муниципального округа по ссылке.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.