В поселке Искателей в Ненецком автономном округе обновят участки трех дорог

Работы планируется завершить до окончания дорожного сезона 2026 года.

Ремонт участков трех дорог в поселке Искателей в Ненецком автономном округе проведут в этом году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона.

Специалисты приведут в порядок улицу Молодежную, проезд Нефтяников — Губкина и дорогу Губкина — Озерная — Ардалина. Там обновят проезжую часть, тротуары и заменят объекты наружного освещения. Работы планируется завершить до окончания дорожного сезона 2026 года.

Также заключен контракт на ремонт автомобильной дороги в переулке Геофизиков. Еще в текущем году начнется разработка проектной документации для обновления автомобильной дороги на улице Поморской.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.