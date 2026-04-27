В детсадах Волгограда и области свободны 10% мест

На конец 2025 года численность воспитанников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, составила 84,5 тыс. человек, из них 37,1% — дети в возрасте до 3 лет, 60,7% — от 4 до 6 лет. При этом количество мальчиков и девочек в дошкольных учреждениях практически одинаково — 50,3% и 49,7% соответственно.