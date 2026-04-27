В детсадах Волгограда и области свободны 10% мест

В Волгоградской области остались позади времена, когда не хватало мест.

В Волгоградской области остались позади времена, когда не хватало мест в детских садах. По данным Волгоградстата, по итогам 2025 года в дошкольных организациях региона средняя заполняемость составила 90 воспитанников на 100 мест.

98,9% из всех детских садов относится к муниципальной форме собственности и всего 1,1% являются частными.

На конец 2025 года численность воспитанников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, составила 84,5 тыс. человек, из них 37,1% — дети в возрасте до 3 лет, 60,7% — от 4 до 6 лет. При этом количество мальчиков и девочек в дошкольных учреждениях практически одинаково — 50,3% и 49,7% соответственно.

Общая численность работников дошкольных организаций на конец 2025 года составила 16,2 тыс. человек, из которых 7,9 тысячи, или 48,9%, — педагогические работники.