В Панинском районе Воронежской области реконструируют плотину

Реконструкцию плотины проведут на пруду Шанинский в Панинском районе Воронежской области, что отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Специалистам предстоит демонтировать старое сооружение, после чего фактически заново возвести новое. К работам планируется привлечь водолазов.
«Локальные затопления территорий в разных районах Воронежской области минувших зимы и весны в очередной раз показали важность своевременного обследования и ремонта плотин. Отмечу, что на ремонт плотины пруда Шанинский предоставлена субсидия из регионального бюджета», — объясняет министр экологии Наталья Ветер.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.