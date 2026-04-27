В Краснодарском крае одновременно строят почти сотню церквей

В Краснодарском крае одновременно идет возведение 95 церквей. Они находятся на разных стадиях строительства, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев после встречи с патриархом Кириллом.
Он также уточнил, что за последние десять лет в населенных пунктах Кубани появилось 119 храмов.
«Наши предки всегда жили в вере, соблюдали традиции и были преданы родной земле. Мы стараемся делать все, чтобы эта преемственность сохранялась», — отметил Кондратьев.
Глава региона выразил благодарность предстоятелю РПЦ за визит и сказал о важности веры для жителей края. В свою очередь патриарх Кирилл, по словам Кондратьева, охарактеризовал Кубань как один из центров сохранения православных традиций.
