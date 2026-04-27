Российские школьники взяли 4 золота на международной олимпиаде по биологии

С выдающимися успехами ребят поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Источник: Национальные проекты России

Российская сборная завоевала 4 золотые медали, а один из участников — Владислав Владыко — стал абсолютным победителем на 2-й Международной олимпиаде школьников по биологии имени Авиценны. С выдающимися успехами ребят поздравили заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«В копилке российской сборной — 4 золотые медали и абсолютная победа. Все наши участники показали блестящий результат и дали стране яркий повод для радости! Президент Владимир Владимирович Путин отмечал, что достижения в биологии, генетике и других науках о жизни справедливо называют технологиями XXI столетия. Очень ценно, что у нас есть такие звездочки-медалисты, которые в будущем могут сделать важный вклад в улучшение жизни людей и сохранение всей живой природы. И что особенно важно — рядом с ними есть наставники и родители, которые поддерживают ребят и помогают им развиваться. Поздравляю чемпионов! Желаю им сохранять любознательность, верить в себя и совершать новые открытия!» — заявил вице-премьер, слова которого привели в пресс-службе Минпросвещения РФ.

В состав сборной России вошли четверо школьников: Владислав Владыко, Степан Юнусов и Роман Ермак из общеобразовательной школы Центра педагогического мастерства, Никита Мурзаков из физтех-лицея им. П. Л. Капицы в Московской области. Владислав Владыко, ставший абсолютным победителем, также получил лучшие баллы за теорию и за практику.

«Мы гордимся нашими ребятами — их победа на международной арене еще раз доказала, что развитие естественно-научного образования приносит реальные плоды. Российская школа всегда славилась фундаментальной подготовкой, и сегодняшний успех — прямое тому подтверждение. Огромное спасибо наставникам, которые день за днем вкладывают в детей знания, веру в себя и любовь к науке. Именно такая преемственность — от учителя к ученику — и составляет силу нашей образовательной системы», — поздравил Кравцов.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

