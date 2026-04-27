Российские школьники взяли 4 золота на международной олимпиаде по биологии

«В копилке российской сборной — 4 золотые медали и абсолютная победа. Все наши участники показали блестящий результат и дали стране яркий повод для радости! Президент Владимир Владимирович Путин отмечал, что достижения в биологии, генетике и других науках о жизни справедливо называют технологиями XXI столетия. Очень ценно, что у нас есть такие звездочки-медалисты, которые в будущем могут сделать важный вклад в улучшение жизни людей и сохранение всей живой природы. И что особенно важно — рядом с ними есть наставники и родители, которые поддерживают ребят и помогают им развиваться. Поздравляю чемпионов! Желаю им сохранять любознательность, верить в себя и совершать новые открытия!» — заявил вице-премьер, слова которого привели в пресс-службе Минпросвещения РФ.