В Красноярске объявили конкурс «В стиле Годенко»: хореографы создадут новые работы для ансамбля танца Сибири

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министерство культуры Красноярского края и Красноярская краевая филармония объявили о старте заявочной кампании на III конкурс хореографических работ «В стиле Годенко».
Проект выстроен как площадка для поиска новых решений в народно-сценической хореографии и адресован профессиональным хореографам и студентам профильных направлений старше 18 лет. Конкурс проводится при поддержке журнала «Балет», Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова и Государственного центра народного творчества Красноярского края.
Ключевая особенность — работа участников с артистами Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени М. С. Годенко. По итогам заочного этапа отборочная комиссия определит семь финалистов, которых пригласят в Красноярск. Организаторы берут на себя расходы на проезд по России, проживание, питание и трансфер. Регистрационный взнос не предусмотрен.
Очный этап пройдет с 19 ноября по 6 декабря. Конкурсантам предстоит создать оригинальный номер в одном из форматов: кадриль, хореографическая миниатюра или массовый сюжетный танец. Завершится проект гала-концертом, на котором объявят победителей.
Лауреаты получат дипломы и денежные премии до 230 тыс. рублей. Прием заявок и видеоматериалов на первый этап открыт до 14 августа.
Положение о конкурсе и формы документов опубликованы на сайте Красноярской филармонии.
