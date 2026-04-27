Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске объявили конкурс «В стиле Годенко»: хореографы создадут новые работы для ансамбля танца Сибири

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министерство культуры Красноярского края и Красноярская краевая филармония объявили о старте заявочной кампании на III конкурс хореографических работ «В стиле Годенко».

Источник: НИА Красноярск

Проект выстроен как площадка для поиска новых решений в народно-сценической хореографии и адресован профессиональным хореографам и студентам профильных направлений старше 18 лет. Конкурс проводится при поддержке журнала «Балет», Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова и Государственного центра народного творчества Красноярского края.

Ключевая особенность — работа участников с артистами Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени М. С. Годенко. По итогам заочного этапа отборочная комиссия определит семь финалистов, которых пригласят в Красноярск. Организаторы берут на себя расходы на проезд по России, проживание, питание и трансфер. Регистрационный взнос не предусмотрен.

Очный этап пройдет с 19 ноября по 6 декабря. Конкурсантам предстоит создать оригинальный номер в одном из форматов: кадриль, хореографическая миниатюра или массовый сюжетный танец. Завершится проект гала-концертом, на котором объявят победителей.

Лауреаты получат дипломы и денежные премии до 230 тыс. рублей. Прием заявок и видеоматериалов на первый этап открыт до 14 августа.

Положение о конкурсе и формы документов опубликованы на сайте Красноярской филармонии.

6+