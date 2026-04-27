Воронежские синоптики рассказали, ждать ли ещё снега в последние дни апреля

В дневные часы воздух будет прогреваться не выше +10°.

Источник: АиФ Воронеж

Последняя рабочая неделя апреля началась для жителей Воронежской области со снега. Ранним утром понедельника, 27 апреля, осадки прошли в столице Черноземья, а также в нескольких районах региона. Их интенсивность была небольшой.

Согласно прогнозам синоптиков регионального Гидрометцентра, снега на начавшейся четырёхдневной рабочей неделе больше не предвидится.

В ночь на вторник, 28 апреля, будет без осадков. В это время температура воздуха составит +1°… +3°. Днём пройдёт небольшой дождь, ожидается до +7°… +9°.

В среду, 29 апреля, осадки также пройдут лишь в светлое время суток. В ночные часы столбики термометров покажут около 0°… +2°, в дневные — до +7°… +9°.

В ночь на четверг, 30 апреля, температура воздуха составит около 0°. В светлое время суток потеплеет до +10°. Без осадков.