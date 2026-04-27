Порывы ветра до 23 метров в секунду ударят по Нижегородской области

Чтобы обезопасить себя, спасатели советуют обходить стороной ЛЭП, деревья и легкие постройки, а машины парковать только на открытых площадках вдалеке от них. Если заметили оборванный провод, сообщите об этом в местную администрацию. На случай отключения электричества держите под рукой фонарь и будьте предельно аккуратны с открытым огнем.