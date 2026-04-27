Порывы ветра до 23 метров в секунду ударят по Нижегородской области

Непогода не отпускает Нижегородскую область. По данные Верхне-Волжского УГМС, с 11 до 14 часов 27 апреля в регионе местами усилится юго-восточный и южный ветер с порывами до 18−23 метров в секунду, и такая обстановка сохранится в течение суток 28 апреля. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Такой ветер представляет реальную угрозу. Под его напором могут не удержаться линии электропередач и связи, попадать деревья, разрушиться плохо закрепленные и широкоформатные конструкции. Не исключены перебои в коммунальном хозяйстве и серьезные осложнения при любых высотных работах.
Чтобы обезопасить себя, спасатели советуют обходить стороной ЛЭП, деревья и легкие постройки, а машины парковать только на открытых площадках вдалеке от них. Если заметили оборванный провод, сообщите об этом в местную администрацию. На случай отключения электричества держите под рукой фонарь и будьте предельно аккуратны с открытым огнем.
Напомним, ранее мы писали о том, что дожди и сильный ветер накроют Нижний Новгород накануне майских праздников.