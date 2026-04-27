Спасти Тимми: в Германии застрявшего на отмели в Балтике кита попробуют отбуксировать в Атлантику

Кита весом около 15 тонн обнаружили на отмели у общины Тиммендорфер-Штранд 23 марта. Спустя три дня к его спасению привлекли экскаваторы, которые прорыли рядом желоб. Кит несколько раз уходил на глубину, но затем возвращался к берегу и снова застревал. 31 марта он вновь оказался на мели в Висмарском заливе. В начале апреля в Германии решили больше не спасать кита.