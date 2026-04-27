Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водителей в Калининграде начали ловить на выделенке у Южного вокзала

Попадаются нарушители, едущие в сторону улицы Киевской.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде у Южного вокзала заработала камера, которая фиксирует выезд автомобилей под запрещающий знак на полосу для общественного транспорта. Об этом «Клопс» рассказали водители.

Комплекс фото- и видеофиксации установлен на остановке и отслеживает движение в направлении улицы Киевской. За нарушение предусмотрен штраф в размере 2 250 рублей.

Фоторадар установили ещё в прошлом году, но наказывать автомобилистов стали не сразу. Водители автобусов регулярно жаловались на помехи.

На стоянке рядом можно бесплатно остановиться в будние дни на 15 минут, а в выходные и праздники — круглосуточно.

