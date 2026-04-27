В Прикамье хотят ликвидировать посёлок, где никто не живёт

Посёлок в Прикамье, где никто не живёт, хотят ликвидировать, сообщает телеграм-канал «На местах».
В Законодательное собрание Пермского края поступила инициатива от главы Губахинского округа Николая Лазейкина — исключить из учёта посёлок Заготовка. Специальная комиссия не раз осматривала населённый пункт. В актах зафиксировано: жилых домов и инфраструктуры нет, людей тоже. В краевой парламент предоставили соответствующие справки от органов техучёта и кадастра.
Упразднение посёлка нужно не только для улучшения социально-экономического развития Гyбaxинcкoгo муниципального округа. Дело в том, что из-за формального статуса Заготовки вокруг него выделены особо защитные участки лесов, что препятствует разработке одного из крупнейших в крае месторождений известняка.
Законопроект планируют рассмотреть на майском заседании Заксобрания.