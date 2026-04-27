В Прикамье хотят ликвидировать посёлок, где никто не живёт

Упразднение посёлка нужно не только для улучшения социально-экономического развития Гyбaxинcкoгo муниципального округа. Дело в том, что из-за формального статуса Заготовки вокруг него выделены особо защитные участки лесов, что препятствует разработке одного из крупнейших в крае месторождений известняка.