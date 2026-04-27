В Грозном обновят участок дороги по улице, ведущей к месту памяти

Участок улицы Н. А. Назарбаева, которая ведет к месту воинской славы, реконструируют в Грозном. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики.
Работы проведут на отрезке с 0,5-го по 2,5-й километр. Там предусмотрено строительство современной транспортной развязки на пересечении с улицей Старопромысловское шоссе. Ввод объекта в эксплуатацию позволит повысить пропускную способность, разгрузить один из наиболее сложных перекрестков и повысить безопасность дорожного движения.
Подчеркивается, что на улице Назарбаева расположен Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова. Это важный центр сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны и патриотического воспитания молодежи.
Также в этом году в городе отремонтируют улицу имени Магомеда Узуева — героического защитника Брестской крепости. В ходе работ специалисты приведут в порядок проезжую часть, благоустроят пешеходные зоны и модернизируют уличное освещение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.