Штормовой ветер до 23 м/с накроет Нижегородскую область 27 и 28 апреля

Усиление южного и юго-восточного ветра порывами до 18−23 м/с ожидается в Нижнем Новгороде и области в ближайшие часы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». Опасные метеоусловия сохранятся в течение суток 28 апреля.
В связи с непогодой повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны повреждения линий связи и электропередач, нарушения в работе объектов ЖКХ, а также обрушение слабоукрепленных конструкций, строительных кранов и падение деревьев. Специалисты предупреждают о возможных затруднениях при проведении высотных и аварийно-восстановительных работ.
Спасатели рекомендуют нижегородцам держаться в стороне от рекламных щитов и деревьев, не парковать вблизи них автомобили и быть осторожными с открытым огнем в случае отключения электричества. Обо всех случаях обрывов проводов необходимо сообщать в администрацию населенных пунктов.
