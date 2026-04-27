На участие в Казанском марафоне поступили рекордные 42 тысячи заявок

На участие в Казанском легкоатлетическом марафоне, который пройдет в столице РТ с 1 по 3 мая, зарегистрировались уже рекордные 42 тыс. бегунов. В этом году на старт выйдут атлеты из 85 регионов России и 37 зарубежных стран. Об этом на аппаратном совещании сообщил председатель комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов.