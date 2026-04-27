На участие в Казанском марафоне поступили рекордные 42 тысячи заявок

На участие в Казанском легкоатлетическом марафоне, который пройдет в столице РТ с 1 по 3 мая, зарегистрировались уже рекордные 42 тыс. бегунов. В этом году на старт выйдут атлеты из 85 регионов России и 37 зарубежных стран. Об этом на аппаратном совещании сообщил председатель комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов.
«Программа марафона распределена по дням: 1 мая стартуют детские забеги, 2 мая примут участие бегуны на дистанциях в 3 км и 10 км. Дистанции в 21,1 км и 42,2 км будут преодолевать марафонцы и полумарафонцы 3 мая», — отметил Линар Гарипов.
Маршрут забега пройдет через туристические места столицы Татарстана: мост Миллениум, Казанский Кремль, башню Сююмбике, центр семьи «Казан», Старо-Татарскую слободу и другие достопримечательности. На маршруте будут организованы точки питания.
Как рассказал спикер, 2 мая атлетов из разных стран и регионов России поприветствуют на Параде наций. Также запланированы заезды спортсменов с особенностями: в них выступят титулованные паралимпийцы, призеры международных соревнований и юные участники.
«В 2024 году Казанский марафон вместе с Московским и Петербургским основал Лигу марафонов России и Лигу марафонов БРИКС. В перспективе к ней могут присоединиться Китай, Бразилия, Индия и другие страны», — подытожил председатель комитета физической культуры и спорта.
В эти же дни Казань примет в пятый раз чемпионат России по марафону и впервые — чемпионат России в категории «Мастерс» для опытных спортсменов от 35 лет.