Власти рассказали, когда завершится строительство остановки с высокой платформой на Сельме

Новый установочный пункт будет находиться на Светлогорском направлении магистрали.

Железнодорожники планируют завершить работы по строительству остановочного пункта «Елизаветинская» с высокой железнодорожной платформой, адаптированной под габариты электропоездов «Ласточка», в 2026 году. Об этом сообщили представители регионального мининфраструктуры в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Связались с железной дорогой. По оперативной информации, железнодорожники планируют завершить работы в этом году», — следует из ответа ведомства.

Ранее сообщалось, что новый остановочный пункт, расположенный на пересечении улиц генерала Челнокова и Елизаветинской, будет находиться на Светлогорском направлении магистрали. Завершить строительство планировали в первом квартале 2026 года.