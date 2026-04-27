Победители спецпроекта «Мир в твоих руках» отправятся на Камчатку

Программа развития «Другое Дело» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» объявляет о старте приема заявок на экологический спецпроект «Мир в твоих руках». Десять победителей в возрасте от 18 до 35 лет получат возможность совершить бесплатное экопутешествие на Камчатку в июле 2026 года, сообщили в пресс-службе проекта «Другое Дело».
За семь дней программы участников ждут экскурсии на перерабатывающие предприятия, тематические лекции от экологов-наставников, разработка собственных экопроектов, посещение заповедных зон и национальных парков, а также культурная программа: знакомство с природой, традициями и историей Камчатского края. Конкурсные задания будут оцениваться экспертами в области экологии и устойчивого развития из ведущих российских организаций.
Для участия в отборе необходимо написать мотивационное эссе-публикацию о собственных экопривычках и пройти тесты о заповедных зонах России, об экологической безопасности, а также о переработке и утилизации вторсырья. Подать заявку можно до 15 июня 2026 года, имена 10 победителей назовут 30 июня. Спецпроект организован в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие».
«Молодые люди сегодня хотят не только изучать экологию как науку, но и быть причастными к реализации ее ключевых трендов. “Мир в твоих руках” — именно такое пространство: здесь можно созидать и видеть результат своих усилий, находить людей, которые разделяют твои ценности. Камчатка — особое место. Когда смотришь на вулканы или нетронутые леса, очень остро понимаешь важность экологических инициатив. Из наших поездок участники всегда возвращаются с новым опытом и новыми идеями по запуску экологических проектов», — отметила руководитель отдела цифровых проектов Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дарья Микаелян.
Спецпроект существует уже несколько лет и входит в число самых востребованных активностей проекта «Другое Дело». В предыдущих сезонах «Мир в твоих руках» объединил более 350 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калининграда, Екатеринбурга, Казани и других городов страны — вместе они собрали свыше пяти тонн мусора в Астраханской, Мурманской, Свердловской, Пензенской областях и Красноярском крае.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.