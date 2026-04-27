Синоптики рассказали, ждать ли московский снег в Красноярске

После неожиданного снегопада в Москве красноярцы начали задаваться вопросом, возможен ли такой же сценарий в нашем городе. Как рассказал начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов, на этой неделе снег в Красноярске не ожидается. Погода останется теплой, а температурный фон будет соответствовать весенним значениям. При этом полностью без осадков не обойдется. По данным Среднесибирского УГМС, 28 апреля в Красноярске ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем — северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+5°, днем — +13…+15°. Добавим, что дождь также прогнозируется в ночь на 29 апреля, а еще — 3 мая.