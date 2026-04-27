Железногорца отправили под домашний арест за перевод в 500 рублей экстремистской организации «ФБК»*

Железногорский городской суд избрал меру пресечения местному жителю, которого обвиняют в финансировании экстремистской организации. 42-летний мужчина отправлен под домашний арест как минимум до 22 июня.
По версии следствия, в августе 2021 года он на видеохостинге YouTube посмотрел ролик на канале Алексея Навального**, после чего перешел по ссылке и перевел 500 рублей на счет ликвидированной организации, признанной судом экстремистской. Речь идет о Фонде борьбы с коррупцией (НО «ФБК»)*.
Суд счел, что мужчина должен быть изолирован от общества, но посчитал возможным применить более мягкую меру, чем заключение под стражу.
Обвинение предъявлено по части 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Постановление пока не вступило в законную силу.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
** Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.