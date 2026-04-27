В мае в Ростовской области снимут запрет на ловлю судака и берша

В начале мая в некоторых водоемах Ростовской области перестанет действовать запрет на вылов судака и берша. Об этом говорится в памятке Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.
В Веселовском и Пролетарском водохранилищах судака и берша нельзя ловить до 30 апреля, потом запрет будет снят. Также после 30 апреля судака можно будет ловить в водных объектах рыбохозяйственного значения.
При этом те же два вида рыб в течение всего года остаются под запретом на участке реки Дон от плотины Цимлянского гидроузла до устья, в том числе в бассейнах всех впадающих в этот участок рек (исключая Веселовское и Пролетарское водохранилища на реке Маныч), в Азовском море и в Таганрогском заливе.
Добавим, также после 30 апреля должны снять запрет на тарань и плотву в Азовском море, Таганрогском заливе, в реке Дон ниже плотины Цимлянской ГЭС с притоками (за исключением реки Маныч) и в бассейнах всех впадающих в море степных рек.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.