В Хакасии начали устанавливать ловушки для опасных вредителей в теплицах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Россельхознадзора приступили к сезонному мониторингу фитосанитарного состояния. В рамках проверок в теплицах устанавливают специальные ловушки для выявления насекомых-вредителей.
Очередное обследование прошло в хозяйстве Аскизского района, где выращивают салат. В одной теплице длиной до 50 метров на одной грядке размещается до 50 тысяч семян, всего таких грядок — несколько.
Для контроля за вредителями инспекторы разместили около 20 цветных ловушек. Внешне они выглядят как яркие листы, которые привлекают насекомых, а клейкая поверхность удерживает их. В данном случае устройства предназначены для выявления западного цветочного трипса — опасного вредителя, способного уничтожить урожай, пишет газета «Хакасия».
После завершения наблюдений ловушки направят на исследование в аккредитованную лабораторию. В случае обнаружения карантинных организмов хозяйству предстоит принять меры по их локализации и уничтожению.