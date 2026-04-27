В Красноярске началось обновление дорожных ограждений

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городе стартовали сезонные работы по обновлению дорожной инфраструктуры. Специалисты приступили к покраске барьерных ограждений, возвращая им контрастную черно-белую окраску, которая повышает безопасность движения и улучшает внешний вид улиц.
Процесс обновления проходит в три этапа. Сначала с помощью механизированной мойки с поверхности ограждений удаляются загрязнения. Затем рабочие снимают старый слой краски, после чего наносят новое покрытие.
На сегодняшний день работы ведутся на улицах Тотмина и Калинина, где обновляют разделительные барьерные конструкции. В дальнейшем планируется охватить и другие участки городской дорожной сети.