В Красноярске началось обновление дорожных ограждений

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городе стартовали сезонные работы по обновлению дорожной инфраструктуры. Специалисты приступили к покраске барьерных ограждений, возвращая им контрастную черно-белую окраску, которая повышает безопасность движения и улучшает внешний вид улиц.

Источник: НИА Красноярск

Процесс обновления проходит в три этапа. Сначала с помощью механизированной мойки с поверхности ограждений удаляются загрязнения. Затем рабочие снимают старый слой краски, после чего наносят новое покрытие.

На сегодняшний день работы ведутся на улицах Тотмина и Калинина, где обновляют разделительные барьерные конструкции. В дальнейшем планируется охватить и другие участки городской дорожной сети.