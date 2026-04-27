Главный тренер «Пари НН» может уйти в отставку после проигрыша «Спартаку»

ФК «Пари Нижний Новгород» потерпел поражение от «Спартака» на своем поле в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Вслед за этим событием известный спортивный инсайдер Иван Карпов сообщил в своем Telegram-канале о готовящейся отставке наставника команды Алексея Шпилевского.
Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась победой столичной команды со счетом 2:1. «Пари НН», за три тура до конца первенства, находится на 15-й, предпоследней, позиции турнирной таблицы, что ставит команду под угрозу понижения в классе. По неофициальной информации, после недавнего проигрыша, руководство клуба якобы приняло решение об отстранении Алексея Шпилевского от должности.
Однако, как стало известно накануне вечером от «Матч ТВ», сам Алексей Шпилевский опроверг информацию о каких-либо переговорах с руководством «Пари НН» относительно своей возможной отставки и выразил готовность продолжить тренировать команду.