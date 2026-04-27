Главный тренер «Пари НН» может уйти в отставку после проигрыша «Спартаку»

Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась победой столичной команды со счетом 2:1. «Пари НН», за три тура до конца первенства, находится на 15-й, предпоследней, позиции турнирной таблицы, что ставит команду под угрозу понижения в классе. По неофициальной информации, после недавнего проигрыша, руководство клуба якобы приняло решение об отстранении Алексея Шпилевского от должности.