17-летний электросамокатчик попал под колеса авто под Волгоградом

17-летний электросамокатчик попал под колеса автомобиля в Еланском районе. ДТП произошло в половине третьего 26 апреля на 22 км автодороги «Самойловка — Шумилинская», сообщили в главке МВД по Волгоградской области. Водитель «Лада Гранта» не пропустил электросамокатчика на повороте.
— По предварительной информации, 44-летний водитель, управляя автомашиной «Лада Гранта», при выполнении маневра поворота направо не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с электросамокатом, — рассказали в полиции.
В момент ДТП 17-летний подросток ехал на электросамокате по краю проезжей части в попутном автомобилю направлении. От резкого удара парень упал и получил травмы. С места аварии его увезли в местную больницу.
