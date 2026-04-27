В 2026 году Казань отметит День Победы салютом

День Победы в этом году Казань отметит с салютом, сообщил на совещании в мэрии замруководителя исполкома по социальным вопросам Азат Абзалов. Залпы произведут в 22.00 над акваторией реки Казанка.
Салюту традиционно будет предшествовать возложение цветов на Архангельском и Арском кладбищах, а также в парке Победы. Центром станет площадь Тысячелетия. Под стенами Казанского Кремля промаршируют военнослужащие местного гарнизона, курсанты, ветераны боевых действий и СВО, а также студенты вузов с военными кафедрами.
Кроме того, в городе состоится акция «Бессмертный полк». Колонна пройдет по улицам Маркса, Лобачевского и Кремлевской, а остановится на площади Тысячелетия, где запланирован масштабный концерт.