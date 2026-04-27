В Бакалинском районе Башкирии собрали 2500 кг макулатуры в ходе экоакции

Экологическая акция «Макулатуру соберем и природу сбережем» прошла в Бакалинском районе Республики Башкортостан при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природопользования и экологии региона.
Совместными усилиями участники собрали 2,5 тыс. кг вторсырья — старые газеты, картонные коробки и офисную бумагу. Весь собранный материал отправится на переработку. Это позволит сохранить около 50 взрослых деревьев, сэкономить тысячи литров воды и сократить выбросы углекислого газа.
«Такие акции не только помогают сохранить леса и снизить количество отходов, но и учат бережному отношению к ресурсам», — подчеркнули организаторы мероприятия.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.