Почетному воронежцу Сергею Ковалеву исполнилось 65 лет

27 апреля Почетному гражданину Воронежа Сергею Ковалеву исполнилось 65 лет. Сергей Алексеевич — доктор медицинских наук, профессор, практикующий кардиохирург и заведующий кардиохирургическим отделением № 2 ВОКБ № 1. Отмечен почетным знаком «Благодарность от земли Воронежской» и большим количеством других наград.
За профессиональные заслуги, многолетний добросовестный труд и огромную работу по оказанию медицинской помощи ветеранам, инвалидам и семьям военнослужащих, погибших в боевых действиях в Афганистане, Сергей Ковалев неоднократно был награжден Почетными грамотами Государственной Думы Российской Федерации.
С юбилеем почетного воронежца поздравил глава города Сергей Петрин:
— Сергей Алексеевич — не только практикующий специалист, но и человек, который занимается научной и общественной деятельностью. Систематизация и обобщение знаний, опыта, результатов его деятельности нашли отражение в большом количестве научных работ, в том числе монографиях, журнальных публикациях, докладах и выступлениях на всероссийских и международных конференциях. Примите поздравления с юбилеем! Желаю вам еще больше успехов в Вашей важной работе, благодарных пациентов и всего самого лучшего!