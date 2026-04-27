Филипп Киркоров объяснил, почему его лицо сильно отекло после концерта

Филипп Киркоров завершил свой трехдневный «марафон» в Петербурге. Поп-король российской эстрады дал в Северной столице сразу три концерта подряд, собрав аншлаги. Но и до этого момента у него был плотный график. Например, после поездки в Астрахань поклонники артиста заметили, что у него отекло лицо. По словам самого Киркорова, причина в том, что он переел черной икры, из-за чего могла возникнуть аллергическая реакция.
— Утром Филипп с трудом узнал себя в зеркале. Его лицо опухло, а глаза практически исчезли из-за отека. Но певец не отменил ни один из дальнейших концертов в Петербурге. Скрыть аллергию ему помог грим. Кроме того, он пьет антигистаминные препараты, а также крепит специальные наклейки на лицо для облегчения дыхания, — передает «Петербург2» со ссылкой на коллеги из «7 дней».
Киркоров отмечает, что он тщательно следит за своим здоровьем, чтобы не подвести фанатов и не сорвать свой концертный график.