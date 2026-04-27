Омск готовится отметить 81-ю годовщину Великой Победы

В городском пресс-центре состоялась пресс-конференция, посвященная основным мероприятиям в Омске в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. О масштабной программе празднования рассказали заместитель мэра города Омска Инна Елецкая и директор департамента культуры администрации города Олег Федоренко.
Все мероприятия этого года посвящены главной теме и реализуются в концепции года, объявленного Президентом России Владимиром Путиным.
«2026 год объявлен Годом единства народов России, и празднование 9 мая будет также нами реализовываться в концепции темы года, потому что, на самом деле, это отражает приоритеты нашей с вами страны. Это не только ценность суверенитета, преемственности поколений, исторической памяти, но и важность единения, сплоченности народов, которые населяют нашу великую страну», — отметила Инна Елецкая.
Это такие мини-праздники, которые также позволят всем омичам прочувствовать этот праздник.
9 мая на Сборной площади по традиции пройдет смотр войск Омского гарнизона, а также памятная акция «Бессмертный полк». Как и в предыдущие годы, праздничного салюта не будет.
Часть мероприятий уже стартовали с 15 апреля. Все общеобразовательные учреждения города также имеют свой план событий. Среди ключевых мероприятий — традиционное несение вахты памяти. В ней примут участие кадеты разных учебных заведений, а также участники военно-патриотического клуба «Граница». Также пройдет ежегодная патриотическая акция «Помнит мир спасенный» (0+), которая соберет подростков и школьников у памятника труженикам тыла с шествием до памятника Герою Советского Союза. 7 мая в 18:00 в Городском дворце детско-юношеского творчества пройдет большой праздничный концерт «Звени победная весна!» (0+).
Одной из добрых традиций стало проведение мемориала чемпиона Геннадия Комнатова (0+). В этом году он пройдет 2 мая на территории у «G-Drive Арены».
«Нам понравилась эта площадка, будет проведен этот мемориал, дальше он будет продолжен первенством Омской области по велосипедному спорту, юные омичи, которые занимаются этим видом спорта, будут у нас соревноваться в течение всего дня», — рассказала заместитель мэра.
Сам день 9 мая рядом с парком Победы, на стадионе «ДОСААФ», пройдет спортивно-технический праздник «Салют Победы» (0+) с показательными выступлениями представителей автомобильного спорта. А с 12 по 18 мая состоится значимый для тысяч омичей легкоатлетический пробег «Неделя Победы» (0+) — эстафета памяти.
Олег Федоренко рассказал о знаковых проектах департамента культуры.
«Уже полным ходом идут праздничные мероприятия, фестивали, которые начались еще с февраля месяца. С 4-го по 8-ое мы выставляем сцены, вывозим агитбригады на отдаленные территории. Кроме этого, включаемся во всероссийские проекты, которые касаются наших детских школ искусств. По традиции будет работать всеми любимый “Трамвай Победы”. Это уже известный четвертый маршрут, на который все хотят попасть, будет курсировать 8 и 9 мая», — сообщил директор департамента культуры.
Также омичи 9 мая смогут совершить необычную водную экскурсию по Иртышу на теплоходе «Москва-116», в рамках проекта «Теплоход Победы», на котором будет также организована праздничная программа с живым исполнением песен военных лет.
В этом году территория Омской крепости будет отдана силовым структурам и военным для представления всей их мощи и силы. В программе — выступления духовых оркестров и ансамблей силовых ведомств нашего города, воинских частей омского гарнизона, оркестров детских школ искусств, выставка пожарной техники, военно-исторический фестиваль «Защитники Отечества» (0+) периода второй половины
«К сожалению, торжественно в этом году мы не сможем поднять копию Знамени Победы, потому что там идет полная реконструкция, но в любом случае, начало всех мероприятий в городе в семь часов утра 9 мая мы Знамя Победы поднимем», — отметил директор департамента.
Основные же торжества пройдут в Парке Победы, который станет центральной площадкой празднования. В этом году программа в парке будет называться «Одна страна, одна судьба, одна Великая Победа!».
«На главной сцене развернется семичасовая концертная программа. Главные режиссеры и участники этой театрализованной программы о нашей победе — Камерный драматический театр им. В. С. Решетникова. Кроме этого, в программе примут участие все профессиональные коллективы. И изюминка: завершать программу к 19 часам будет Губернаторский оркестр Григория Вегера и вокальная группа “Премьер”, — анонсировал Олег Федоренко.
В левой части парка тематическая зона «Кино войны» погрузит омичей в атмосферу тех лет через реконструкцию съёмочных павильонов, в которых будут «оживать» кадры советских фильмов о войне воплощенные артистами Городского драматического театра им. Л. И. Ермолаевой («Небесный тихоход», «Батальоны просят огня», «В небе ночные ведьмы», «Белорусский вокзал»).
Теме «Музыка войны» будет посвящена правая сторона парка. Здесь установят автоклуб, где каждый омич сможет спеть песни военных дет при поддержке вокалистов культурно-досуговых учреждений.
«Популярностью пользуются площадки, которые организуют общественные организации: “Школа молодого бойца”, лазертаг. Мальчишкам и девчонкам очень нравится. Курсы молодого бойца, а также погружение в солдатскую жизнь будут показывать представители 242-го учебного центра ВДВ. Выставка вооружения и техники тоже будет дополнительно доставлена», — добавил Федоренко.
Сегодня в городе проживает 1070 ветеранов Великой Отечественной войны, это и участники войны, и труженики тыла, люди, которые были несовершеннолетними узниками концлагерей. К сожалению, с каждым годом, количество участников Великой Отечественной войны уменьшается. На сегодняшний день их осталось всего 24 человека. По состоянию здоровья многих поздравят на дому, а во дворе будет организован праздничный концерт.
«Мы понимаем, что их возраст и здоровье не позволят им передвигаться на те главные площадки, где мы будем проводить мероприятия, поэтому все их поздравления мы приближаем к месту их проживания, и концертные программы, и естественно, вручение подарков тоже будем проводить у них дома», — подчеркнула Инна Борисовна.
На территории города расположено 40 мемориальных объектов, посвященных Великой Отечественной войне, которые уже приводят в порядок.
«В прошлом году мы провели очень масштабную акцию их ремонта — 33 из 40 ремонтировали. На сегодняшний день все они обследованы, и там, где есть необходимость провести мелкий ремонт, эти работы сейчас выполняются. Все памятники будут помыты, приведены в состояние для приема омичей. Все работы мы планируем завершить до 5 мая», — заверили представители мэрии.
Особое внимание будет уделено безопасности мероприятий.
«Наша задача не только провести праздничные мероприятия, наверное, как никогда важно, чтобы они прошли безопасно. Мы, конечно же, обращаем внимание на то, чтобы омичи были в безопасности, поэтому будем предпринимать все необходимые меры», — отметила Инна Елецкая.
В парке Победы будут организованы семь контрольно-пропускных пунктов, задействованы 24 сотрудника охраны, предусмотрено взаимодействие с МВД. Что касается организации питания в парке, этим занимается департамент городской экономической политики вместе с администрацией Кировского округа. Все локации будут указаны на навигационных картах, поэтому все омичи и гости города смогут найти места для приема пищи прямо на открытом воздухе. Все точки питания будут оснащены возможностью приготовления пищи на электричестве. Это сделано для того, чтобы не нарушать требования особого противопожарного режима.