Красноярцам напомнили правила безопасного и эффективного мытья окон

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии субботников специалисты краевого Роспотребнадзора рассказали, как правильно мыть окна с пользой дела и без вреда для здоровья.

Источник: НИА Красноярск

Для уборки рекомендуют выбирать теплую, сухую и пасмурную погоду без ветра. Перед началом работы следует убрать с подоконников предметы, снять шторы и исключить сквозняки. Также советуют использовать перчатки и внимательно изучать инструкции к чистящим средствам.

Сильные загрязнения рекомендуется сначала смыть водой. Мытье следует начинать с рам, двигаясь сверху вниз. Особое внимание нужно уделять стыкам стекла и рамы. Во время уборки важно делать перерывы и менять воду и тряпки по мере загрязнения.

Чтобы избежать разводов, окна не рекомендуют мыть на ярком солнце. Специалисты также напоминают о необходимости чистки жалюзи и москитных сеток.

Окна, выходящие во двор, советуют мыть не реже двух раз в год, а со стороны проезжей части — до четырех раз. Шторы рекомендуется стирать не реже двух раз в год.