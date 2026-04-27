Нижегородцев предупредили о возможных ЧС из-за усиления ветра до 23 м/с

В Нижегородской области из-за непогоды могут возникать чрезвычайные ситуации: 27−28 апреля ветер в регионе усилится до 18−23 метров в секунду. Об этом предупредили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
Сильный ветер может стать причиной обрыва проводов, обрушения слабоукрепленных конструкций и падения деревьев. Также усложняется проведение высотных и аварийно-восстановительных работ.
Нижегородцам рекомендуют держаться подальше от легких построек, старых домов, линий электропередач. Парковать машины рядом с такими объектами тоже не стоит.
Заметив оборванные провода, не следует к ним приближаться: необходимо сообщить о случившемся в администрацию или аварийные службы. На случай отключения электричества можно запастись фонарями.