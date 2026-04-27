В Красноярске общегородской субботник состоится 30 апреля

Администрация Красноярска объявила новую дату проведения общегородского субботника — в 2026 году массовая уборка пройдет 30 апреля. Мероприятие планировали провести еще 25 апреля, однако из-за непогоды перенесли на четверг.
По традиции будут убирать берега рек, зеленые зоны, а также неблагоустроенные территории и так называемые неразграниченные участки (их по разным причинам не могут включить в план регулярной уборки).
Главная цель субботника — навести чистоту после зимы. Каждую неделю во всех районах в течение этих двух месяцев будут проводиться санитарные пятницы. В городе помоют памятники, подготовят к запуску фонтаны, отремонтируют уличную мебель, автобусные остановки, дорожные знаки и так далее.
Принять участие в субботнике могут все желающие. В 2026 году он впервые пройдет одновременно на всей территории большого Красноярска.