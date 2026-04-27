В ХК «Торпедо» подвели итоги сезона 2025/26. Клуб завершил регулярный сезон КХЛ, заняв шестое место, сообщили на специально организованной пресс-конференции.
В четвёртый раз в истории клуб вышел в четверть финала плей-офф Кубка Гагарина. Во первом раунде плей-офф команда смогла обыграть «Северсталь» (счёт в серии — 4:1). Во втором раунде «Торпедо» уступило лучшей по итогам регулярного сезона команде — магнитогорскому «Металлургу».
Генеральный директор нижегородского клуба Евгений Забуга и главный тренер команды Алексей Исаков ответили на вопросы журналистов. Ключевая новость — клуб заключил новый контракт Алексеем Исаковым ещё на два года.
Как сообщил Евгений Забуга, продление контракта с Исаковым стало первым шагом для формирования нового состава ХК «Торпедо». Отмечается, что состав клуба по сравнению с прошедшим сезоном сохранится на ⅔.
«Планируются несколько новобранцев. Я не могу сейчас принять решение за тех людей, которых хотелось бы видеть в составе, но, если всё получится, это будут достаточно именитые для КХЛ хоккеисты, которые сделают нас профессиональнее, универсальнее и порадуют всех, кто хочет видеть “Торпедо” более сильным», — рассказал Евгений Забуга.
На пресс-конференции сообщили, что новый сезон для ХК «Торпедо» начнется на новой арене на «Стрелке». В «Торпедо» надеются, что клуб сможет провести тестовые матчи, а также подготовиться к старту нового сезона КХЛ.
ХК «Торпедо — Горький» в сезоне 2025−2026 не показал достойного результата и проиграл магнитогорской команде в первой стадии плей-офф Кубка Чемпиона России. В предстоящем сезоне в «Торпедо» хотят привлечь на роль фарм-клуба стороннюю организацию, которая представляет ВХЛ.
Журналистам стало известно, что Сергею Гончаруку предложили продлить контракт. Владиславу Фирстову также поступило предложение о продлении контракта, но в данный момент с ним ведутся переговоры. Андрей Белевич уже рассматривает предложения разных клубов. ХК «Торпедо» тоже решили сделать ему новый контракт. К Егору Виноградову появился интерес у команд Национальной хоккейной лиги, но «Торпедо» также заинтересовано в нём.
